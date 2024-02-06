Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента, чтобы «открыть людям глаза на лидеров мнения». Об этом она сказала на встрече со студентами УрФУ, передает РИА Новости.

При этом она отметила, что сегодня сведения из банковских счетов - это банковская тайна, но можно указывать «коммуникации» человека, чтобы понимать, за что ему назначили такой статус.