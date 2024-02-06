Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала раскрывать данные, подтверждающие статус иноагента, чтобы «открыть людям глаза на лидеров мнения». Об этом она сказала на встрече со студентами УрФУ, передает РИА Новости.
При этом она отметила, что сегодня сведения из банковских счетов - это банковская тайна, но можно указывать «коммуникации» человека, чтобы понимать, за что ему назначили такой статус.
К началу февраля общая сумма штрафов иностранных агентов за отсутствие соответствующей маркировки составила более 1 миллиарда рублей. Об этом заявил глава управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.
Отмечается, что Роскомнадзор заблокировал свыше 4,2 тысячи сайтов и материалов нежелательных организаций. Кроме того, по требованию ведомства было заблокировано или удалено более 792 тысяч материалов с экстремистским контентом, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru