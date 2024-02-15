«Удар по кошельку»: Иноагенты лишатся 70% доходов после запрета на рекламу у них

Общий объем рекламы у блогеров в РФ – порядка 50 млрд рублей в год, реклама у иноагентов занимает лишь около 1% от этого объема, отметил Максим Перлин.

Иноагенты потеряют 60-70% дохода, если в РФ примут закон, запрещающий для российских граждан и компаний размещать рекламу на их ресурсах, заявил сооснователь Ассоциации блогеров и агентств Максим Перлин в интервью НСН.

Ранее сообщалось, что законопроект, устанавливающий запрет для российских граждан и компаний размещать рекламу на ресурсах иноагентов, был внесен в Госдуму. По словам председателя палаты парламента Вячеслава Володина, который выступил одним из авторов инициативы, те, кто оскорбляют страну и армию, должны «понимать, что никто не будет размещать рекламу на их ресурсах». Он подчеркнул, что законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке. Перлин отметил, что после принятия инициативы иноагенты потеряют существенную сумму денег.

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«Для иноагентов это будет действительно серьезный удар по их кошельку. Надо сделать поправку, что с момента получения статуса иноагента у некоторых блогеров их доходы тоже упали, но не критично. С ними боялись сотрудничать. В период, когда различные госорганы с лупой проверяют блогеров и их деятельность, понятное дело, что особое внимание будет прикреплено к рекламодателям, которые рекламируются у иноагентов. Мы предполагаем, что доходы иноагентов упадут примерно еще на 60-70%», - сказал Перлин.

При этом он отметил, что общий объем рекламы у блогеров в РФ – порядка 50 млрд рублей в год, а реклама у иноагентов занимает лишь около 1% от этого объема. По словам Перлина, у иноагентов чаще всего заказывают рекламу зарубежной недвижимости и различных курсов, которые не всегда находятся в российской юрисдикции.

«Мы проводим внутренние исследования, сколько вообще рекламы выходит у иноагентов, какой это объем от общего объема рекламы у блогеров. Мы пришли к выводу, что общий объем в целом рекламы у блогеров – это порядка 50 млрд рублей в год, реклама у иноагентов занимает порядка 1% этого объема, то есть 500 млн рублей. Плюс ко всему, надо понимать, что это не только российские юрлица, но и иностранные. Например, у иноагентов пользуются популярностью такие направления рекламы, как недвижимость – Таиланд, Индонезия, ОАЭ… Также какие-то курсы, которые не всегда находятся в российской юрисдикции: по изучению иностранных языков, творческие. Доля иноагентов на российском рынке ничтожна мала, в реальности это повлияет меньше, чем на 1%», - резюмировал собеседник НСН.

В начале февраля статистика Единого реестра интернет-рекламы показала, что российские бренды в 2023 году потратили на рекламу у иностранных агентов 133 млн рублей. Всего в реестр за прошедший год поступила информация о рекламных интеграциях у 15 иноагентов (каких именно, не уточняется). Согласно данным, рекламодателями в основном выступают компании, работающие в сферах дополнительного образования, визовых услуг и оформления гражданства других стран, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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