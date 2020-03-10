Дума одобрила инициативу Терешковой об обнулении президентских сроков

За инициативу проголосовали 380 депутатов, против высказались 43, один парламентарий воздержался от голосования.

Ранее депутат от КПРФ Александр Ющенко заявлял «Интерфаксу», что коммунисты будут голосовать против «обнуления».

В поправке говорится о том, что ограничение, предполагающее, что один человек не может занимать пост президента более двух раз, не распространяется на тех, кто уже занимал высший государственный пост.

В данном случае речь идет о том, что Владимир Путин сможет снова быть избран президентом РФ в 2024 и 2030 годах.

Сам Путин в ходе сегодняшнего выступления в Думе заявил, что обнуление сроков возможно только в том случае, если Конституционный суд даст на это свое положительное заключение после утверждения законопроекта Федеральным собранием.

