Дума одобрила инициативу Терешковой об обнулении президентских сроков
Госдума одобрила поправку, внесенную депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, которая обнуляет предыдущие президентские сроки в стране.
За инициативу проголосовали 380 депутатов, против высказались 43, один парламентарий воздержался от голосования.
Ранее депутат от КПРФ Александр Ющенко заявлял «Интерфаксу», что коммунисты будут голосовать против «обнуления».
В поправке говорится о том, что ограничение, предполагающее, что один человек не может занимать пост президента более двух раз, не распространяется на тех, кто уже занимал высший государственный пост.
В данном случае речь идет о том, что Владимир Путин сможет снова быть избран президентом РФ в 2024 и 2030 годах.
Сам Путин в ходе сегодняшнего выступления в Думе заявил, что обнуление сроков возможно только в том случае, если Конституционный суд даст на это свое положительное заключение после утверждения законопроекта Федеральным собранием.
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