Дудаев рассказал о работе «заболевшего» коронавирусом Кадырова

Помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявил о том, что Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике. При этом сегодня в СМИ появилась информация, что глава Чечни подхватил COVID-19.

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«Глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры. Работа штаба идет под его личным контролем», - сказал он в интервью ТАСС.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилис сведения, что Кадыров, Дудаев и министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заболели коронавирусом, при этом глава республики был доставлен на лечение в Москву.

Дудаев заявил, что находится на своем рабочем месте, а Эльхан Сулейманов, по его словам, в ближайшее время появится в эфире ЧГТРК «Грозный».

Накануне Кадыров призвал мусульман Чечни отпраздновать праздник Ураза-байрам дома из-за ситуации с коронавирусом, напоминает Life.ru

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ФОТО: https://vk.com/ramzan
ТЕГИ:КадыровКоронавирусЧечня
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