Дудаев рассказал о работе «заболевшего» коронавирусом Кадырова
Помощник главы Чечни и директор ЧГТРК «Грозный» Ахмед Дудаев заявил о том, что Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию с коронавирусом в республике. При этом сегодня в СМИ появилась информация, что глава Чечни подхватил COVID-19.
«Глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры. Работа штаба идет под его личным контролем», - сказал он в интервью ТАСС.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилис сведения, что Кадыров, Дудаев и министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заболели коронавирусом, при этом глава республики был доставлен на лечение в Москву.
Дудаев заявил, что находится на своем рабочем месте, а Эльхан Сулейманов, по его словам, в ближайшее время появится в эфире ЧГТРК «Грозный».
Накануне Кадыров призвал мусульман Чечни отпраздновать праздник Ураза-байрам дома из-за ситуации с коронавирусом, напоминает Life.ru
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
318 тыс.+8 849 / сут.
Умерли
3 099+127 / сут.
Выздоровели
92 681+7 289 / сут.
- Собянин обозначил начало учебного года в Москве
- Собянин раскрыл, когда можно будет бесплатно протестироваться на COVID-19
- «Роснефть» хочет отсудить у РБК 43 млрд рублей за публикацию
- Гибель украинского полковника в Донбассе связали с националистами
- Путин дал добро на новый срок краснодарского губернатора Кондратьева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru