Дудаев рассказал о работе «заболевшего» коронавирусом Кадырова

«Глава республики Рамзан Кадыров лично контролирует ситуацию, принимает все необходимые меры. Работа штаба идет под его личным контролем», - сказал он в интервью ТАСС.



Ранее в ряде Telegram-каналов появилис сведения, что Кадыров, Дудаев и министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов заболели коронавирусом, при этом глава республики был доставлен на лечение в Москву.



Дудаев заявил, что находится на своем рабочем месте, а Эльхан Сулейманов, по его словам, в ближайшее время появится в эфире ЧГТРК «Грозный».



Накануне Кадыров призвал мусульман Чечни отпраздновать праздник Ураза-байрам дома из-за ситуации с коронавирусом, напоминает Life.ru

