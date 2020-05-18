Кадыров велел уволить медиков за жалобу на нехватку защитных масок

Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов. Как пишет РИА Новости, во время заседания правительства республики глава Чечни он заявил, что их жалоба является провокацией.

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что у Чечни достаточно этих средств не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам, пишет Газета.ру.

Глава Чечни подчеркнул, что медработники должны способствовать снижению паники среди населения, а не сеять её.

Позже авторы сообщений в эфире телеканала «Грозный» признали необоснованность своих жалоб. Они подчеркнули, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о запасах средств защиты, подчеркивает Ura.ru. После инцидента главврач больницы Ильяс Энганоев был переведен на работу в Министерство здравоохранения региона, его должность занял экс-вице-премьер Чеченской Республики Муса Ахмадов.

Собянин и Кадыров стали самыми популярными главами регионов

Ранее НСН писала, что Рамзан Кадыров призвал всех мужчин последовать его примеру и побриться налысо. Таким образом глава Чечни отреагировал на просьбы об открытии парикмахерских в республике, сообщает РИА Новости. Видеообращение Кадырова разместил в Instagram телеканал Грозный ТВ.

«Салоны, парикмахерские не работают, поэтому я побрил голову», - приводит агентство слова Кадырова. Чеченский лидер отметил, что это полезно и призвал остальных мужчин поступить также.

В Чечне в связи с введенным режимом самоизоляции закрыты места общественного питания, салоны красоты, развлекательные заведения.

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ФОТО: https://vk.com/ramzan
ТЕГИ:МедикиЧечняРамзан Кадыров
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