Кадыров велел уволить медиков за жалобу на нехватку защитных масок

Рамзан Кадыров потребовал уволить работников Гудермесской больницы, которые жаловались на нехватку масок и защитных костюмов. Как пишет РИА Новости, во время заседания правительства республики глава Чечни он заявил, что их жалоба является провокацией.

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок», — подчеркнул Кадыров.

Он добавил, что у Чечни достаточно этих средств не только для собственных нужд, но и для помощи соседним регионам, пишет Газета.ру.

Глава Чечни подчеркнул, что медработники должны способствовать снижению паники среди населения, а не сеять её.

Позже авторы сообщений в эфире телеканала «Грозный» признали необоснованность своих жалоб. Они подчеркнули, что поторопились с выводами, поскольку были напуганы и не знали о запасах средств защиты, подчеркивает Ura.ru. После инцидента главврач больницы Ильяс Энганоев был переведен на работу в Министерство здравоохранения региона, его должность занял экс-вице-премьер Чеченской Республики Муса Ахмадов.