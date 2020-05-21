СМИ: Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на COVID-19

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова положили в одну из больниц Москвы подозрением на коронавирусную инфекцию. Впервые на плохое самочувствие республиканский лидер пожаловался несколько дней назад, сочтя тогда это признаками простой ОРВИ.

Однако позднее состояние Кадырова начало ухудшаться, и медики посоветовали ему обратиться за помощью в московскую клинику, сообщает издание Baza.

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По первым данным, у Рамзана Кадырова зафиксировано поражение легких, диагноз COVID-19 пока ещё под вопросом, ожидаются результаты теста.

В информационном управлении главы и правительства Чечни пока никак не комментируют это сообщение. В республике, по данным на 21 мая, официально подтверждено 1026 случаев заражения коронавирусом, 11 заболевших скончались.


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ФОТО: Источник: vk.com/ramzan
ТЕГИ:ГоспитализацияКоронавирусКадыров
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