СМИ: Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на COVID-19

Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова положили в одну из больниц Москвы подозрением на коронавирусную инфекцию. Впервые на плохое самочувствие республиканский лидер пожаловался несколько дней назад, сочтя тогда это признаками простой ОРВИ.

Однако позднее состояние Кадырова начало ухудшаться, и медики посоветовали ему обратиться за помощью в московскую клинику, сообщает издание Baza.