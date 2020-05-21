СМИ: Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на COVID-19
Главу Чеченской республики Рамзана Кадырова положили в одну из больниц Москвы подозрением на коронавирусную инфекцию. Впервые на плохое самочувствие республиканский лидер пожаловался несколько дней назад, сочтя тогда это признаками простой ОРВИ.
Однако позднее состояние Кадырова начало ухудшаться, и медики посоветовали ему обратиться за помощью в московскую клинику, сообщает издание Baza.
По первым данным, у Рамзана Кадырова зафиксировано поражение легких, диагноз COVID-19 пока ещё под вопросом, ожидаются результаты теста.
В информационном управлении главы и правительства Чечни пока никак не комментируют это сообщение. В республике, по данным на 21 мая, официально подтверждено 1026 случаев заражения коронавирусом, 11 заболевших скончались.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru