Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу

Президент США Джо Байден посетит Польшу 20-22 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

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Отмечается, что американский президент встретится с польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество Вашингтона и Варшавы, а также коллективные усилия по поддержке Киева и «укреплению потенциала НАТО по сдерживанию».

«Он также встретится с лидерами стран "Бухарестской девятки" — группы наших союзников по НАТО на восточном фланге, чтобы подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами безопасности Североатлантического альянса», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

По словам Жан-Пьер, Байден намерен выступить с речью по случаю годовщины специальной военной операции России на Украине. Говоря о том, какие польские города может посетить президент США, пресс-секретарь указала, что у Белого дома будет «больше информации» ближе к самому визиту.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПольшаСШАДжо Байден
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