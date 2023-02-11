Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу

Отмечается, что американский президент встретится с польским коллегой Анджеем Дудой. Лидеры двух стран обсудят двустороннее сотрудничество Вашингтона и Варшавы, а также коллективные усилия по поддержке Киева и «укреплению потенциала НАТО по сдерживанию».

«Он также встретится с лидерами стран "Бухарестской девятки" — группы наших союзников по НАТО на восточном фланге, чтобы подтвердить неизменную поддержку Соединенными Штатами безопасности Североатлантического альянса», — цитирует пресс-секретаря ТАСС.

По словам Жан-Пьер, Байден намерен выступить с речью по случаю годовщины специальной военной операции России на Украине. Говоря о том, какие польские города может посетить президент США, пресс-секретарь указала, что у Белого дома будет «больше информации» ближе к самому визиту.

