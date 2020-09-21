«Дудь — враг»: Прилепина и Соловьёва задело интервью с вдохновителем белорусских протестов

«Если в двух словах: Дудь - враг. Если чуть подробней: безусловный, последовательный, искренний враг. А не "у него просто такое мнение"», - высказался в своём телеграм-канале воевавший в Донбассе писатель Захар Прилепин.

Телеведущий Владимир Соловьёв, который ранее отказался от интервью у Дудя, заявив, что тот ему просто неинтересен, не упустил случая «пройтись» по популярному у молодёжи блогеру. Как пишет в «Твиттере» информагентство Ura.ru, Соловьёв назвал его «маленьким мразёнышем».

В эфире своего шоу «Соловьёв Live» телеведущий продолжил: «Думаю, Дудю за это можно дать очередное звание. Теперь он не туповатый гадёныш, а туповатый гадёныш, который совершил ошибку, которая всем нам сработала в плюс».

В фильме раскрыты подробности создания и работы телеграм-канала NЕХТА. Дудь взял интервью у 22-летнего создателя ресурса Степана Путило (Светлова) — уроженца Минска, который уехал в Варшаву и оттуда развивает проект. Кроме того, в фильме представлены и члены его команды, включая главного редактора NЕХТА Романа Протасевича. Он, в частности, рассказал, что в своё время побывал в Киеве на евромайдане.

Дудь задавал каверзные и неудобные вопросы, в том числе об отношении к пропаганде, о распространённых телеграм-каналом фейках и финансировании. Многие ответы команды NЕХТА показались неубедительными зрителям и, в частности, Соловьёву. Телеведущий заключил, что молодые белорусы в Варшаве не самостоятельны в своих действиях и, по всей видимости, играют на руку польским спецслужбам. В будущем это коснётся и России, предположил Соловьёв.

В этом с ним согласен белорусский политолог Алексей Дзермант. «Интервью Дудя со Степаном Нехтой - это прямой мостик от попытки цветной революции в Беларуси к аналогичной попытке в России в ближайшее время. Это совершенно очевидно», - написал он в своём телеграм-канале.

Тему интервью Дудя с оппозицией не обошёл и государственный телеканал «Беларусь 1». Автор телесюжета, имя которого указывать не стали, уверен: Дудь приехал в Варшаву к оппозиции, «чтобы хайпануть и с новой силой раздуть белорусскую повестку».