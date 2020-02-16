Кудрин отреагировал на фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что Счетная палата в этом году проанализирует эффективность мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией, начиная с 2018 года. Так Кудрин прокомментировал фильм Юрия Дудя, посвященный распространению ВИЧ в России. Свое заявление глава Счетной палаты опубликовал на личной странице в Twitter.
«В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года», - написал Кудрин.
Фильм «ВИЧ в России - эпидемия, про которую не говорят» российский журналист Юрий Дудь опубликовал на YouTube-канале 11 февраля. На данный момент его посмотрели более 11 миллионов человек. Фильм назвал полезным Замминистра здравоохранения РФ Олег Салагай. Автор также получил приглашение принять участие в заседании круглого стола ГД РФ о мерах по профилактике и лечению этого вируса, который состоится в парламенте в следующую пятницу.
Ранее руководитель Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом академик РАН Вадим Покровский в эфире НСН рассказал, что чаще всего заражаются люди в возрасте от 30 до 40 лет. Естественно, в этой группе можно ожидать повышения смертности.
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