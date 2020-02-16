Кудрин отреагировал на фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что Счетная палата в этом году проанализирует эффективность мер медпомощи больным ВИЧ-инфекцией, начиная с 2018 года. Так Кудрин прокомментировал фильм Юрия Дудя, посвященный распространению ВИЧ в России. Свое заявление глава Счетной палаты опубликовал на личной странице в Twitter.

«В этом году Счетная палата проведет анализ эффективности мер по организации медицинской помощи ВИЧ-инфицированным с 2018 года», - написал Кудрин.