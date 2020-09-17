Лукашенко сравнил белорусскую оппозицию с венесуэльской
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сравнил оппозиционные силы в республике с венесуэльскими, сопоставив лидера оппозиции Светлану Тихановскую с венесуэльским оппозиционером Хуаном Гуайдом. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Лукашенко, протесты в Белоруссии идут по сценарию Венесуэлы, в частности, он назвал внешнее давление и непризнание выборов. «…нашли "гуайдиху" и объявили ее президентом», - сказал он, имея в виду экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую.
В Белоруссии продолжаются протесты после объявления ЦИКом результатов по президентским выборам. По данным ЦИК, действующий президент страны Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайший соперник Светлана Тихановская – около 10%.
В Венесуэле начались массовые протесты против избранного президента Николаса Мадуро. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным лидером страны. Ряд стран, в частности, США признали его легитимным президентом. Мадуро назвал его "марионеткой" Соединенных штатов.
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