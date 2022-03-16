Глава парламента Крыма: Россияне смогут ездить на полуостров через Украину

Российские туристы в ближайшем будущем смогут ездить в Крым по железной дороге через территорию Украины. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

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Как отметил политик, республика занялась восстановлением железнодорожных веток, которые связывают Крым с Украиной, но были уничтожены украинской стороной, пишет «Свободная пресса».

«Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут. Остается только его окончательно денацифицировать», — приводит слова Константинова РИА Новости.

По данным Минобороны, российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область. Специалисты уже восстановили сообщение по одной из веток железной дороги; вторая ветка, идущая в направлении Мелитополя, ожидает ремонта, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Мальгавко
ТЕГИ:РоссияУкраинаКрым
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