Глава парламента Крыма: Россияне смогут ездить на полуостров через Украину

Как отметил политик, республика занялась восстановлением железнодорожных веток, которые связывают Крым с Украиной, но были уничтожены украинской стороной, пишет «Свободная пресса».

«Уверен, недалеко то время, когда мы будем ездить в Москву и Питер не вокруг Азовского моря, а через Запорожье и Харьков. Этим же путем пойдут в Крым основные потоки отдыхающих. Это более привычный и более короткий маршрут. Остается только его окончательно денацифицировать», — приводит слова Константинова РИА Новости.

По данным Минобороны, российские войска взяли под контроль всю Херсонскую область. Специалисты уже восстановили сообщение по одной из веток железной дороги; вторая ветка, идущая в направлении Мелитополя, ожидает ремонта, отмечает РЕН ТВ.

