СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на весь импортируемый газ

По данным издания, Брюссель планирует установить максимальную стоимость топлива, в соответствии с которой страны Европы смогут совершать операции. Авторы инициативы ожидают, что это позволит оказать государствам экстренную помощь в условиях резкого роста цен на газ.

Financial Times отмечает, что разработка плана столкнулась с серьезными трудностями: в ЕС не могут прийти к согласию в вопросе мер преодоления энергетического кризиса. Участники проекта не пришли к единому мнению по поводу предельной цены на газ, также они считают, что ограничения «в различной степени затронут заинтересованные стороны».

ЕС предстоит согласовать подобные меры на заседании Евросовета 20-21 октября в Брюсселе.

Между тем замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев заявил, что снижение поставок российского газа в ЕС неминуемо приведет к возникновению проблем на Западе, пишет РИА ФАН. По словам эксперта, ситуация не зависит от того, будет ли грядущая зима теплой или холодной.

