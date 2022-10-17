СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на весь импортируемый газ

Евросоюз в связи с энергетическим кризисом разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. Об этом пишет Financial Times.

Миллер заявил о прекращении поставок топлива «Газпромом» из-за введения потолка цен

По данным издания, Брюссель планирует установить максимальную стоимость топлива, в соответствии с которой страны Европы смогут совершать операции. Авторы инициативы ожидают, что это позволит оказать государствам экстренную помощь в условиях резкого роста цен на газ.

Financial Times отмечает, что разработка плана столкнулась с серьезными трудностями: в ЕС не могут прийти к согласию в вопросе мер преодоления энергетического кризиса. Участники проекта не пришли к единому мнению по поводу предельной цены на газ, также они считают, что ограничения «в различной степени затронут заинтересованные стороны».

ЕС предстоит согласовать подобные меры на заседании Евросовета 20-21 октября в Брюсселе.

Между тем замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев заявил, что снижение поставок российского газа в ЕС неминуемо приведет к возникновению проблем на Западе, пишет РИА ФАН. По словам эксперта, ситуация не зависит от того, будет ли грядущая зима теплой или холодной.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Иван Руднев
ТЕГИ:ЭнергетикаЦеныЕвросоюзГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры