СМИ: ЕС хочет установить потолок цен на весь импортируемый газ
Евросоюз в связи с энергетическим кризисом разрабатывает чрезвычайный механизм по ограничению цен на весь импортируемый газ. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, Брюссель планирует установить максимальную стоимость топлива, в соответствии с которой страны Европы смогут совершать операции. Авторы инициативы ожидают, что это позволит оказать государствам экстренную помощь в условиях резкого роста цен на газ.
Financial Times отмечает, что разработка плана столкнулась с серьезными трудностями: в ЕС не могут прийти к согласию в вопросе мер преодоления энергетического кризиса. Участники проекта не пришли к единому мнению по поводу предельной цены на газ, также они считают, что ограничения «в различной степени затронут заинтересованные стороны».
ЕС предстоит согласовать подобные меры на заседании Евросовета 20-21 октября в Брюсселе.
Между тем замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев заявил, что снижение поставок российского газа в ЕС неминуемо приведет к возникновению проблем на Западе, пишет РИА ФАН. По словам эксперта, ситуация не зависит от того, будет ли грядущая зима теплой или холодной.
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