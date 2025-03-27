«Другие приоритеты»: Путин сменил губернаторов в Свердловской области и Оренбуржье

В России продолжаются губернаторские перестановки. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2012 года.

Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.

ОБРАТНО В СВЕРДЛОВСКУЮ

Паслер с 2012 по 2016 годы был главой свердловского правительства, затем ушел в крупную электро- и теплоснабжающую компанию «Т-Плюс», а с 2019 года стал губернатором в Оренбургской области.

«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», - обратился президент к Паслеру, который предложение принял.

При этом СМИ напоминают, что новый врио главы Свердловской области Паслер зарекомендовал себя как человек, который не всегда умеет подбирать слова. А прошлогодние паводки В Оренбургской области сильно подпортили ему политическую репутацию.

Общение губернатора с пострадавшими от потопа в Орске весной 2024 вызвало большой резонанс и даже дошло до Кремля.