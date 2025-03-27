«Другие приоритеты»: Путин сменил губернаторов в Свердловской области и Оренбуржье
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку, его место займет Денис Паслер, который до этого руководил Оренбургской областью, где теперь его заменит председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.
В России продолжаются губернаторские перестановки. Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ушел в отставку по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2012 года.
Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру занять должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.
ОБРАТНО В СВЕРДЛОВСКУЮ
Паслер с 2012 по 2016 годы был главой свердловского правительства, затем ушел в крупную электро- и теплоснабжающую компанию «Т-Плюс», а с 2019 года стал губернатором в Оренбургской области.
«Хочу вам предложить и попросить вас вернуться в родные для вас места, где вы уже работали, причем на высокой должности. Вы знаете очень хорошо этот регион, один из ключевых у нас, промышленно развитый регион», - обратился президент к Паслеру, который предложение принял.
При этом СМИ напоминают, что новый врио главы Свердловской области Паслер зарекомендовал себя как человек, который не всегда умеет подбирать слова. А прошлогодние паводки В Оренбургской области сильно подпортили ему политическую репутацию.
Общение губернатора с пострадавшими от потопа в Орске весной 2024 вызвало большой резонанс и даже дошло до Кремля.
Паслер начал беседу с жителями с фразы: «Телефоны все убрали». Однако позже разрешил вести съемку. Пострадавшие от наводнения в Орске возмущались, что им приходится «кланяться и просить» у администрации помощи, хотя ЧП можно было избежать, не допустив коррупции и верно изначально построив дамбу на реке Урал. На что губернатор резко ответил: «Я просил мне кланяться?».
«Очевидно, что это не разговор губернатора, который собирается переизбираться и видит в людях свой электорат. Думаю, его рейтинги могут серьезно просесть, и Кремль не будет делать ставку на его переизбрание. Еще есть время до определения исполняющего обязанности, вполне возможно, если он быстро не исправит ошибки, для него трагедия может стать тем триггером, который приведет к отставке», - говорил тогда НСН глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
СТАВКА НА НОВЫЕ РЕГИОНЫ
А председателю правительства ДНР Евгению Солнцеву Владимир Путин предложил стать временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области. Это предложение было сделано в ходе встречи с Солнцевым в Кремле, где Путин отметил, что эта должность предполагает более широкий спектр обязанностей и возможностей.
Солнцев принял предложение и выразил готовность возглавить регион. На данный момент не сообщается, когда состоится официальное назначение.
«Естественно, я согласен. Для меня регион незнакомый, надо пару месяцев объективно оценить ситуацию», - признался Солнцев, пообещав использовать на благо региона весь свой опыт.
Солнцев является выпускником так называемой «школы губернаторов». Эта программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления.
18 марта Владимир Путин назначил экс-председателя правительства Запорожской области Ирину Гехт временно исполняющей обязанности губернатора Ненецкого автономного округа.
Предыдущий губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил о своей отставке 18 марта, заявив, что переходит на другую работу. В указе президента сказано, что отставка была принята по собственному желанию.
Весной в России ожидаются отставки губернаторов в семи регионах, писали «Ведомости» 13 марта. Близкие к администрации президента источники издания называли Чувашию, Ленобласть, Костромскую область и Карелию, Ненецкий автономный округ, Краснодарский край и Свердловскую область.
Тогда политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко в беседе с НСН предрек отставку Бездудного, но был уверен, что перестановок в Свердловской области не будет.
««В Свердловской области объективно у Евгения Куйвышева все неплохо (15 баллов) - это желтая зона, а он достаточно недавно избрался. Объективных причин, чтобы его отправлять в отставку, нет. У Юрия Бездудного в Ненецком автономном округе 11 баллов – это самый низ. У него в регионе очень много уголовных дел. Я думаю, что это ключевой фактор, который его потянул вниз», - рассказал он.
Политологи отмечают, что глава государства продолжит перестановку с целью обновить состав. Новый корпус руководителей регионов будет состоять из тех, кто уже проявил себя в кризисных ситуациях, теперь в приоритете оказываются кандидаты с опытом работы в регионах, где сложности — это норма жизни. Гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский заявил URA.RU, что «выходцы» из новых регионов действительно прошли школу жизни.
В ноябре прошлого года врио главы Тамбовской области был назначен экс-глава Краснодара, депутат Госдумы Евгений Первышов. Примечательно, что в 2022 году он сообщил о решении отправиться в зону спецоперации. С мая 2024 года обучается по кадровой программе «Время героев» для участников спецоперации и военных.
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