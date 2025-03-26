Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру вернуться на должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что Паслер хорошо знаком с регионом, ранее работал здесь на высоких должностях, и знает его особенности, особенно важность для промышленного сектора страны.