Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области
Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру вернуться на должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.
В ходе беседы Путин подчеркнул, что Паслер хорошо знаком с регионом, ранее работал здесь на высоких должностях, и знает его особенности, особенно важность для промышленного сектора страны.
Путин отметил, что Свердловская область является одним из ключевых регионов России, обладающим высоким промышленным потенциалом.
Денис Паслер — российский политик, который занимает должность губернатора Оренбургской области с 2019 года. До этого он работал в различных структурах государственной службы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru