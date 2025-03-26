Путин предложил Паслеру стать врио губернатора Свердловской области

Президент России Владимир Путин предложил Денису Паслеру вернуться на должность временно исполняющего обязанности губернатора Свердловской области.

В ходе беседы Путин подчеркнул, что Паслер хорошо знаком с регионом, ранее работал здесь на высоких должностях, и знает его особенности, особенно важность для промышленного сектора страны.

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Путин отметил, что Свердловская область является одним из ключевых регионов России, обладающим высоким промышленным потенциалом.

Денис Паслер — российский политик, который занимает должность губернатора Оренбургской области с 2019 года. До этого он работал в различных структурах государственной службы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
ТЕГИ:ГубернаторСвердловская ОбластьВладимир Путин

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