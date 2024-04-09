«Могут снять»: Политолог Гращенков призвал оренбургских чиновников выбирать выражения

Жители Орска, где из-за прорыва дамбы оказались затоплены район старого города и отдельные поселки, встретились с главой Оренбургской области Денисом Паслером. Он начал беседу с фразы: «Телефоны все убрали». Однако позже разрешил вести съемку. По словам Гращенкова, подобные неосторожные формулировки могут лишить Паслера губернаторского кресла.

«У губернатора перевыборный год, для него это "черный лебедь". Он не собирался таким образом вступать в предвыборную кампанию, но на нервах сделал кучу коммуникационных ошибок, прежде всего, в общении с людьми. Он, встречаясь с ними, начал разговор с того, что все должны убрать мобильные телефоны. Очевидно, что это не разговор губернатора, который собирается переизбираться и видит в людях свой электорат. Думаю, его рейтинги могут серьезно просесть, и Кремль не будет делать ставку на его переизбрание. Еще есть время до определения исполняющего обязанности, вполне возможно, если он быстро не исправит ошибки, для него трагедия может стать тем триггером, который приведет к отставке», - сказал он.