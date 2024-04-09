«Могут снять»: Политолог Гращенков призвал оренбургских чиновников выбирать выражения
Губернатору Оренбургской области Денису Паслеру следовало бы более уважительно общаться с населением, пострадавшим от паводка, заявил НСН политолог Илья Гращенков.
Последствия паводка в Орске могут быть связаны с человеческим фактором, поэтому чиновникам Оренбургской области стоит осторожнее подбирать формулировки при общении с пострадавшими. Об этом в разговоре с НСН рассказал глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков.
Жители Орска, где из-за прорыва дамбы оказались затоплены район старого города и отдельные поселки, встретились с главой Оренбургской области Денисом Паслером. Он начал беседу с фразы: «Телефоны все убрали». Однако позже разрешил вести съемку. По словам Гращенкова, подобные неосторожные формулировки могут лишить Паслера губернаторского кресла.
«У губернатора перевыборный год, для него это "черный лебедь". Он не собирался таким образом вступать в предвыборную кампанию, но на нервах сделал кучу коммуникационных ошибок, прежде всего, в общении с людьми. Он, встречаясь с ними, начал разговор с того, что все должны убрать мобильные телефоны. Очевидно, что это не разговор губернатора, который собирается переизбираться и видит в людях свой электорат. Думаю, его рейтинги могут серьезно просесть, и Кремль не будет делать ставку на его переизбрание. Еще есть время до определения исполняющего обязанности, вполне возможно, если он быстро не исправит ошибки, для него трагедия может стать тем триггером, который приведет к отставке», - сказал он.
По мнению собеседника НСН, прочие региональные чиновники вряд ли столкнутся с серьезными последствиями на фоне скандальной ситуации.
«Регионального министра МЧС никто не выбирает, ему все равно. В целом ситуация странная, есть большие подозрения относительно того, кто виноват в случившемся, и так разговаривать с жителями? Есть, конечно, трагедии, природные катаклизмы. Но здесь большая вероятность, что это был человеческий коррупционный фактор. Сейчас злить лишний раз жителей для всех чиновников опасно. Если губернатор не пойдет на выборы, местного министра МЧС могут просто перевести на другой регион или снять», - подытожил он,
Ранее сообщалось, что все члены семей, пострадавших от паводка в Орске, получат по 100 тысяч рублей первоочередной помощи. Также жители Орска, потерявшие жилье, могут рассчитывать на компенсацию по рыночной цене квадратного метра, передает «Радиоточка НСН».
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