В Конгрессе США анонсировали скорое решение по импичменту Байдену

Политик сообщил, что конгрессмены примут решение в зависимости от наличия доказательств. Конкретной даты вынесения вердикта Джонсон не назвал.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оснований для отстранения президента от должности нет. По ее словам, Республиканская партия не располагает аргументами и доказательствами для импичмента.

По данным телеканала NBC News, администрация Байдена и Демократическая партия начали подготовку к возможному импичменту Байдену, сообщает «Радиоточка НСН».

