В Конгрессе США анонсировали скорое решение по импичменту Байдену
Решение о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену будет принято в скором времени. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, пишет ТАСС.
Политик сообщил, что конгрессмены примут решение в зависимости от наличия доказательств. Конкретной даты вынесения вердикта Джонсон не назвал.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оснований для отстранения президента от должности нет. По ее словам, Республиканская партия не располагает аргументами и доказательствами для импичмента.
По данным телеканала NBC News, администрация Байдена и Демократическая партия начали подготовку к возможному импичменту Байдену, сообщает «Радиоточка НСН».
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