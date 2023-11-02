В Конгрессе США анонсировали скорое решение по импичменту Байдену

Решение о вынесении импичмента президенту США Джо Байдену будет принято в скором времени. Об этом заявил спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон, пишет ТАСС.

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Политик сообщил, что конгрессмены примут решение в зависимости от наличия доказательств. Конкретной даты вынесения вердикта Джонсон не назвал.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что оснований для отстранения президента от должности нет. По ее словам, Республиканская партия не располагает аргументами и доказательствами для импичмента.

По данным телеканала NBC News, администрация Байдена и Демократическая партия начали подготовку к возможному импичменту Байдену, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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