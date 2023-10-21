Зюганов: Байден поджигает пожар третьей мировой войны
Лидер КПРФсчитает, что президент США Джо Байдена разжигает третью мировую войну. Об этом он заявил на седьмом октябрьском пленуме партии, который проходит в Московской области.
«Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну... Я посмотрел его обращение к гражданам Америки, в котором он, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны», — цитирует Зюганова РИА Новости.
В обращении Байденка к американцам в ночь на 20 октября президент США доказывал необходимость поддержки Украины и Израиля ради безопасности США.
По его мнению, победа России Украины угрожает агрессией против Прибалтики и Польши, входящих в блок НАТО. В связи с этим Байден заявил, что направит запрос в конгресс на финансирование Украины и Израиля, которое, в случае выделения, назвал «разумной инвестицией».
Ранее запрос законодателям на выделение средств в размере почти 106 миллиардов долларов, в том числе, на оказание военной помощи Украине и Израилю для Конгресса США опубликован на сайте администрации Джозефа Байдена, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зюганов: Байден поджигает пожар третьей мировой войны
- Открылся КПП «Рафах» на границе между Газой и Египтом
- СМИ: в Палестине сообщили, что пока не могут вывезти раненых из Газы
- Назван наиболее бюджетный автомобиль из рекомендаций для чиновников
- Матыцин предложил организовать часть Игр дружбы в Минске
- Гагин: ВС России успешно продвигаются по всей линии фронта
- «Колючие» санкции. ЕС дошел до иголок и гвоздей в борьбе с Россией
- Минэкономразвития рекомендовало туроператорам приостановить продажу туров в Израиль
- Посольство США анонсировало открытие КПП «Рафах» между Газой и Египтом
- «Узбекнефтегаз» начал продажи российского бензина Аи-100
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru