Зюганов: Байден поджигает пожар третьей мировой войны

«Недавно престарелый Байден прилетал на Ближний Восток и вместо того, чтобы призвать сесть за стол переговоров, снова разжигает войну... Я посмотрел его обращение к гражданам Америки, в котором он, по сути дела, поджигает пожар третьей мировой войны», — цитирует Зюганова РИА Новости.

В обращении Байденка к американцам в ночь на 20 октября президент США доказывал необходимость поддержки Украины и Израиля ради безопасности США.



По его мнению, победа России Украины угрожает агрессией против Прибалтики и Польши, входящих в блок НАТО. В связи с этим Байден заявил, что направит запрос в конгресс на финансирование Украины и Израиля, которое, в случае выделения, назвал «разумной инвестицией».

Ранее запрос законодателям на выделение средств в размере почти 106 миллиардов долларов, в том числе, на оказание военной помощи Украине и Израилю для Конгресса США опубликован на сайте администрации Джозефа Байдена, сообщаетTelegram-канал «Радиоточка НСН».



