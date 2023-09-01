СМИ: Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время поездки в Африку
Заместитель главы госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время визита в ЮАР из-за госпереворота в Нигере, сообщает Grayzone со ссылкой на южноафриканского чиновника.
Нуланд не была готова вести переговоры «с позиции слабого», рассказывает источник издания. Такой быстрый «переворот» застал ее врасплох. Ее переговоры с мятежниками не увенчались успехом, военные отказали Нуланд во встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила поездку Нуланд в Африку с действиями американского политика во время массовых протестов в Киеве в конце 2013 года, передает «Радиоточка НСН».
«Нуланд думала, что с Нигером можно так же, как с Украиной: положить в целлофановый пакет булочек и обдурить?» — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Во время протестов в Киеве в 2013-2014 годах, которые привели к госперевороту, Нуланд поддерживала демонстрантов и раздавала печенье участникам митингов на Площади Независимости в Киеве.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru