СМИ: Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время поездки в Африку

Заместитель главы госдепа США Виктория Нуланд была на грани отчаяния во время визита в ЮАР из-за госпереворота в Нигере, сообщает Grayzone со ссылкой на южноафриканского чиновника.

Нуланд не была готова вести переговоры «с позиции слабого», рассказывает источник издания. Такой быстрый «переворот» застал ее врасплох. Ее переговоры с мятежниками не увенчались успехом, военные отказали Нуланд во встрече со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом.