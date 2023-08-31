Le Figaro: Франция теряет влияние в Африке, в то время как Россия наращивает его

Отмечается, что после военного переворота в Нигере события в Габоне стали очередным ударом по влиянию Франции. Согласно данным, в Габоне, так же как в Нигере или Мали, у французов нет нужных рычагов для изменения ситуации.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием, сообщает «Радиоточка НСН».

