Le Figaro: Франция теряет влияние в Африке, в то время как Россия наращивает его
Россия усиливает свое влияние в Африке, примером чему являются саммиты Россия - Африка в Санкт-Петербурге и БРИКС в ЮАР. Об этом сообщила газета Le Figaro.
Отмечается, что после военного переворота в Нигере события в Габоне стали очередным ударом по влиянию Франции. Согласно данным, в Габоне, так же как в Нигере или Мали, у французов нет нужных рычагов для изменения ситуации.
Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в интервью НСН заявил, что военный переворот в Габоне является эффектом домино после захвата власти в Нигере. По его словам, ключевая проблема в том, что африканские страны недовольны своими прозападными лидерами и французским влиянием, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru