«Дрессировка» главой Чувашии пожарного возмутило руководство МЧС
Глава Чувашии Михаил Игнатьев снова оказала в центре внимания СМИ. В сети появилось видео, на котором он, выдавая сотруднику МЧС ключи от нового служебного автомобиля, вынуждает офицера подпрыгивать.
Поведение Игнатьева вызвало шквал негодования в соцсетях. К тому же еще не утих скандал вокруг недавнего высказывания Игнатьева, когда он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть, а затем попытался оправдаться тем, что его слова «исказили».
Очередная выходка Игнатьева уже дошла до Москвы и вызвала негодование в руководстве МЧС, сообщает издание «Права ПФО».
В свою очередь депутат Госдумы, бывший член правительства Чувашии Анатолий Аксаков в беседе с НСН заявил, что вопрос об отставке Игнатьева назрел уже давно, так как за 10 лет его руководства республика стала одним из самых бедных регионов России.
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