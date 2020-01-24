«Дрессировка» главой Чувашии пожарного возмутило руководство МЧС

Поведение Игнатьева вызвало шквал негодования в соцсетях. К тому же еще не утих скандал вокруг недавнего высказывания Игнатьева, когда он призвал «мочить» журналистов и блогеров, критикующих власть, а затем попытался оправдаться тем, что его слова «исказили».

Очередная выходка Игнатьева уже дошла до Москвы и вызвала негодование в руководстве МЧС, сообщает издание «Права ПФО».

В свою очередь депутат Госдумы, бывший член правительства Чувашии Анатолий Аксаков в беседе с НСН заявил, что вопрос об отставке Игнатьева назрел уже давно, так как за 10 лет его руководства республика стала одним из самых бедных регионов России.

