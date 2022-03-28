В Италии антироссийские санкции назвали бомбами для всего мира
Антироссийские санкции сильно бьют по самим странам Запада, «это те же бомбы», от которых страдают все. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на итальянского журналиста Джорджио Бьянки.
Бьянки отметил, что пока власти этих стран переживают кризис, при этом замалчивая данную информацию, простые жители осознают, что ближайшие две зимы будут тяжелыми.
Журналист также добавил, что донести альтернативную точку зрения в итальянских медиа невозможно, потому что они контролируются «всего двумя людьми».
Бьянки напомнил, что еще задолго до событий на Украине предупреждал о возможной эскалации напряженности. Он считает, что США и НАТО специально вынудили Россию начать спецоперацию на Украине, чтобы ввести санкции против Москвы.
По мнению журналиста, эта мера позволяет отделить РФ от Западной Европы. При этом он подчеркнул, что от антироссийских санкций выигрывают только США и Великобритания.
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