Антироссийские санкции сильно бьют по самим странам Запада, «это те же бомбы», от которых страдают все. Об этом сообщают «Известиям» со ссылкой на итальянского журналиста Джорджио Бьянки.

Бьянки отметил, что пока власти этих стран переживают кризис, при этом замалчивая данную информацию, простые жители осознают, что ближайшие две зимы будут тяжелыми.

Журналист также добавил, что донести альтернативную точку зрения в итальянских медиа невозможно, потому что они контролируются «всего двумя людьми».