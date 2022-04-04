Итальянский министр допустил возможность прекращения импорта российского газа

Министр экологического перехода Италии Роберто Чинголани допустил скорое прекращение импорта природного газа из России, отметив, что у страны имеются «достаточные резервы».

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«На газовом фронте, если вскоре мы должны будем приостановить импорт из России, ближайшие месяцы не будут критичными», - сказал Чинголани в эфире радиостанции Radio24.

По его словам, Италии необходимо активно действовать и заготовить резервы газа на зиму 2022-2023 годов.

Ранее президент Национальной Ассоциации нефтегазового сервиса, член общественного совета Министерства экономического развития РФ Виктор Хайков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что отношения между Европой и Россией могут повлиять на возврат к валютным платежам за газ. Однако, по его словам, отношения точно не будут такими же хорошими, какими они были.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазРоссияИталия
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