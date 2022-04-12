«Досвидос». Лукашенко прокомментировал санкции против России и Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва «будут сами выстраивать свою жизнь сами», сообщает РИА Новости.
Комментируя санкции, которые вводят страны Запада, он отметил, что никакие ограничения не собьют Белоруссию и Россию с пути.
«Мы санкциям говорим: «Хорошо, до свидания». Как в народе говорят — «досвидос». Будем работать по всем направлениям. Никакие санкции нас не наклонят и с пути не собьют», — заключил белорусский лидер.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что санкционный «блицкриг» Запада против России не удался, промышленность и финансовая система страны работают.
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