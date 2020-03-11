СМИ: Досрочные выборы в Госдуму не состоятся из-за КПРФ

Досрочные выборы в Госдуму не были одобрены нижней палатой из-за коммунистов, которые выступили против этой инициативы. Как сообщает РБК со ссылкой на источники в КПРФ, в день встречи президента с главами думских фракций 6 марта лидер КПРФ Геннадий Зюганов в личной беседе с Владимиром Путиным изложил свои аргументы против досрочной кампании.

Внеочередные выборы могли состояться в сентябре 2020 года. О готовности поддержать инициативу заявили лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, а также замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн.

Логичность такого шага пояснялась тем, что после утверждения поправок в Конституцию РФ полномочия парламента изменятся, сообщает Ura.ru.