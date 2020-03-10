Политолог считает, что «Единая Россия» не готова к досрочным выборам в Госдуму

Депутат от «Единой России» Александр Карелин во вторник, 10 марта, объявил о намерении на рассмотрение Госдумы поправку о досрочных думских выборах. О готовности поддержать эту инициативу заявили в КПРФ и «Справедливой России». А лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму уже после принятия поправок в Конституцию, голосование которым пройдёт 22 апреля.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский в эфире НСН назвал идею логичной в контексте грядущих конституционных изменений.

«Речь идёт не о досрочных выборах, а о том, чтобы дать возможность Госдуме двигать дату выборов в том смысле, чтобы обеспечить возможность досрочных выборов, например, в 2020 или 2021 году. Речь сейчас не идёт о принятии окончательного решения, будет ли перенесена дата выборов или не будет. Депутат Карелин достаточно чётко дал понять: если поправки в Конституцию будут приняты, то возрастает роль парламента, меняется ответственность, растёт и ответственность партий. В этой связи он считает логичным, чтобы новая Конституция с новыми возможностями и с некоторыми изменениями обеспечивалась работой уже другой Госдумы. Поскольку нынешний состав избирался в другой политической реальности для других задач. На мой взгляд, это позиция логичная и достаточно ответственная», - считает он.

По мнению политолога, досрочные выборы не дали бы преимущества «Единой России», зато снизили бы перспективы малых партий.

«Я бы не спешил однозначно говорить, что для «Единой России» это какая-то особо выгодная ситуация. Потому что ЕР, как и большинство партий, находится не в абсолютной готовности к проведению выборов. Можно предполагать, что если бы решение о переносе даты выборов было принято, то это немножко усложнило бы жизнь для малых партий, особенно для вновь зарегистрированных. Им пришлось бы собирать подписи, а для этого нужно иметь уже достаточно сформированный организационный ресурс в регионах», - отметил он.

Тем временем, президент России Владимир Путин уже заявил, что не видит необходимости в досрочных думских выборах.

