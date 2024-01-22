«Дорогу Трампу»: В президентской гонке от республиканцев США остались двое

Он заверил, что предпринял бы все усилия, если бы мог что-то сделать для своей победы на выборах, однако добавил, что не может просить сторонников «безвозмездно тратить свое время и отдавать свои ресурсы» при отсутствии четкого пути к желаемому результату.

Десантис отметил, что поддерживает в президентской гонке экс-главу Белого дома Дональда Трампа, впрочем, указав на то, что у него были некоторые расхождения во взглядах с бывшим президентом. И все же очевидно, резюмировал губернатор штата Флорида, что кандидатура Трампа предпочтительнее, чем победа действующего американского лидера Джо Байдена.

Напомним, ранее из президентской гонки вышел республиканец, предприниматель Вивек Рамасвами. Такое решение он принял после объявления итогов предварительного голосования в штате Айова, где смог заручиться поддержкой лишь 7,8% избирателей. Рамасвами признался, что позвонил своему сопернику Дональду Трампу, заверил его в своей поддержке на выборах и поспешил поздравить экс-президента с победой.

Отказался от борьбы за участие в президентской гонке 10 января и бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, сообщило агентство Bloomberg. Политик позиционировал себя как наиболее активного противника Трампа среди республиканцев.

Ожидается, что выборы президента США состоятся 5 ноября 2024 года.

ЧТО СКАЖЕТ ХЕЙЛИ?

Однако единственный оставшийся соперник Трампа в Республиканской партии, экс-постпред США при ООН Никки Хейли, сдаваться не намерена, сообщает «Коммерсантъ». Она не только полна решимости сохранить интригу в президентской гонке, но и прямо-таки обрушилась на Трампа, подвергнув сомнению ментальное здоровье бывшего босса, хотя тот и пользуется популярностью у подавляющего большинства консервативных избирателей (от 49% до 73% в зависимости от штата).

Например, в штате Нью-Гемпшир Хейли вполне может посоперничать с Трампом — разрыв между ними совсем небольшой. Эксперты полагают, что уверенная победа Трампа в президентской гонке снимет последние вопросы о лидерстве среди республиканцев, а посему задача минимум для Хейли — хотя бы занять второе место с минимальным отрывом. И шансы на благоприятный для себя исход у экс-постпреда при ООН имеются, поскольку в Нью-Гемпшире к выборам могут присоединиться так называемые независимые избиратели, которым Трамп куда менее симпатичен.

Хейли призвала «прекратить восхвалять диктаторов», назвав недопустимыми тесные контакты Трампа с президентом России Владимиром Путиным, председателем КНР Си Цзиньпином и лидером КНДР Ким Чен Ыном. Хейли заверила, что всячески препятствовала им в бытность свою постпредом США при ООН.

Заявления же Хейли касательно ментального здоровья Трампа по-своему не лишены оснований: так, рассказывая о событиях вокруг штурма Капитолия 6 января 2021 года, Трамп заявил, что предлагал «отвечавшей за безопасность» Никки Хейли 10 тысяч американских военных для защиты комплекса зданий Конгресса США, почти наверняка имея в виду экс-спикера Палаты представителей демократки Нэнси Пелоси.

Однако Хейли, заявила, что 77-летний президент заговаривается, а не попросту запутался. По ее словам, Вашингтон нуждается в руководителях, «которые находятся на пике формы». Более того, Хейли предложила отправлять кандидатов старше 75 лет на экспертизу психического здоровья.

Вместе с тем ряд экспертов полагают, что критиковать Трампа 52-летней Хейли стоило бы начать гораздо раньше и менять этот курс ей теперь нельзя.

ТРАМП ПОРВЕТ?

При этом пророчат победу Трампу не только выбывшие Десантис и Рамасвами, но и российские эксперты. Так, американист, профессор факультета права НИУ ВШЭ Александр Домрин заявил в беседе с НСН, что бывший президент сможет победить на выборах, если они пройдут честно.

«Значительно более сильным на данный момент выглядит, конечно, Трамп. Есть предвыборные дебаты, против Трампа будут выдвигаться разные люди. В прошлый раз против Трампа было 14-16 человек, он их всех порвал, при том, что он несистемный республиканец», — сказал Домрин.

Эксперт добавил, что в Демократической партии Трампа боятся и это лишь добавляет популярности экс-главе Белого дома.

«Сейчас Трамп – это самый сильный человек. Ему создает популярность то, что демократы его боятся, отсюда все эти уголовные расследования. А где тогда расследования против Байдена, против коррупции в его администрации? Если выборы будут честными, как в 2016 году, то побеждает Трамп. Но у меня есть очень большие сомнения, что выборы будут честными», — заявил американист.

ТОЛЬКО НЕ ПАРЕНЬ С ДЕМЕНЦИЕЙ!

В своеобразной манере поддержал Трампа и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, сообщило агентство РИА Новости. Бывший президент России назвал экс-главу Белого дома «хорошим, но трусоватым парнем».

«Главное, чтобы не выбрали парня с деменцией», — подчеркнул политик, намекая на действующего президента США. Медведев добавил, что России исторически было легче взаимодействовать с республиканцами, нежели с демократами.