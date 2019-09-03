Дональд Трамп ответил мэру Лондона на критику в свой адрес

Президент США Дональд Трамп ответил мэру Лондона Садику Хану, который раскритиковал его за отмену поездки в Польшу на памятные мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.

Официальной причиной для отмены визита Трамп назвал ураган "Дориан", который бушует в Атлантическом океане, однако глава Лондона Садик Хан в интервью Politico высказал свое недоверие к этой версии. "Трамп явно был занят - боролся с ураганом с поля для гольфа", - утверждал мэр, намекая на то, что президент США в заявленный день был замечен за игрой на одном из своих полей.