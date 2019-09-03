Дональд Трамп ответил мэру Лондона на критику в свой адрес
Президент США Дональд Трамп ответил мэру Лондона Садику Хану, который раскритиковал его за отмену поездки в Польшу на памятные мероприятия. Об этом сообщает РИА Новости.
Официальной причиной для отмены визита Трамп назвал ураган "Дориан", который бушует в Атлантическом океане, однако глава Лондона Садик Хан в интервью Politico высказал свое недоверие к этой версии. "Трамп явно был занят - боролся с ураганом с поля для гольфа", - утверждал мэр, намекая на то, что президент США в заявленный день был замечен за игрой на одном из своих полей.
В ответ Трамп в своем микроблоге в Twitter назвал Садика Хана "некомпетентным" и посоветовал тому "не вмешиваться в наши дела", а обратить внимание на уровень преступности в Лондоне. По мнению Трампа, "люди боятся ходить по улицам".
Ранее британский таблоид The Daily Mail сообщил, что в Польше испугались, что Трамп не приехал на памятные мероприятия из-за Путина. Напомним, что на мероприятия, которые прошли 1 сентября в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, Польша не позвала делегацию России.
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