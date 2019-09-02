В Польше испугались, что Трамп не приехал на памятные мероприятия из-за Путина

Издание отмечает, что особую тревогу для поляков вызвали недавние заявления Дональда Трампа по поводу необходимости возродить формат G8 с участием России. Глава Белого дома даже обещал пригласить российского лидера на следующий саммит G7, который пройдет в Америке.

«Решение президента “Америка в первую очередь” остаться дома в ожидании смертоносного урагана и отправить замену на воскресное мероприятие, которое посетили более двух десятков других лидеров, вызвало дрожь в союзной стране, оккупированной Советским Союзом во время Второй мировой войны. Приятельские отношения Трампа с Владимиром Путиным являются источником беспокойства в Варшаве, где общественное мнение в ином случае склонилось бы в пользу президента США», — цитирует спецкор НСН статью The Daily Mail.

Напомним, что на мероприятия, которые прошли 1 сентября в честь 80-ой годовщины начала Второй мировой войны, Польша не позвала делегацию России. Ранее старший научный сотрудник отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы при РАН Вадим Волобуев в эфире НСН объяснил, почему России не надо участвовать в мемориальных мероприятиях в Польше в связи с годовщиной начала Второй мировой войны.

