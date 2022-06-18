Алиханов: Литва запретит транзит санкционных железнодорожных грузов в Калининград

Меры вступают в силу с 18 июня.

«Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита», — подчеркнул Алиханов.

Губернатор уточнил, что ограничения касаются почти 50% номенклатурных грузов: в том числе стройматериалов, цемента и металлов. Для возмещения ущерба потребуется срочно поставить новые суда на линию Усть-Луга — Балтийск, стоимость логистики вырастет, и Калининградская область будет вынуждена обратиться за федеральными субсидиями.

Алиханов добавил, что региональные власти ведут консультации российскими ведомствами, чтобы получить разъяснения от Еврокомиссии.

