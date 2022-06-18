Алиханов: Литва запретит транзит санкционных железнодорожных грузов в Калининград

Литовские железные дороги уведомили Калининградскую железную дорогу о прекращении транзита подсанкционных товаров. Об этом сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале.

Лысков: выход Литвы из БРЭЛЛ никак не скажется на Калининградской области

Меры вступают в силу с 18 июня.

«Мы считаем, что это грубейшее нарушение протоколов по вступлению в ЕС прибалтийских государств, правил свободного транзита», — подчеркнул Алиханов.

Губернатор уточнил, что ограничения касаются почти 50% номенклатурных грузов: в том числе стройматериалов, цемента и металлов. Для возмещения ущерба потребуется срочно поставить новые суда на линию Усть-Луга — Балтийск, стоимость логистики вырастет, и Калининградская область будет вынуждена обратиться за федеральными субсидиями.

Алиханов добавил, что региональные власти ведут консультации российскими ведомствами, чтобы получить разъяснения от Еврокомиссии.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Железная ДорогаКалининградЛитва
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры