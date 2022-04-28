«Докажите!»: Дипломат заявил, что Россию не смогут признать страной-спонсором терроризма
США будут создавать провокации на Украине и дальше, чтобы весь мир возненавидел Россию, но у них не выйдет, заявил в эфире НСН Василий Корчмарь.
Инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма является пропагандистским рывком, у них нет ни фактов, ни свидетелей, чтобы доказать это, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной - спонсором терроризма. Дипломат отметила, что это не останется без ответа. Василий корчмарь подчеркнул, что у США нет ни одного доказательства против России на этот счет.
«Для того, чтобы это обвинение прозвучало на юридической основе, нужен сбор документов, факты, свидетели и опора на международные документы. США обсуждают это в одностороннем спектре, это пропагандистские заявления. Они ничего не смогут доказать. Наоборот, в Генасамблее ООН мы докажем, что Украина является государством-террористом. А со стороны США – это просто пропагандистский рывок», - сказал Корчмарь.
Дипломат отметил, что государственный терроризм на протяжении долгого времени проявляли США, когда сами развязывали войны без причины.
«В ответ мы можем многое сказать. Мы помним, что президенты США Буш-младший, Клинтон и Обама развязали войны в девяти государствах и погибло 11 миллионов человек. Это и есть государственный терроризм, когда просто так бомбят другие страны. Если взять нашу спецоперацию на Украине, то это искоренение нацизма. Когда мы боремся против нацизма, Россию тут же хотят сделать государством-террористом. Докажите! В Буче они придумали провокации, будут придумывать и дальше. Это терроризм с их стороны, а их покровитель США», - резюмировал Корчмарь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Госдепартамента США. В настоящее время в списке находится Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.
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