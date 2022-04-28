«Докажите!»: Дипломат заявил, что Россию не смогут признать страной-спонсором терроризма

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной - спонсором терроризма. Дипломат отметила, что это не останется без ответа. Василий корчмарь подчеркнул, что у США нет ни одного доказательства против России на этот счет.

«Для того, чтобы это обвинение прозвучало на юридической основе, нужен сбор документов, факты, свидетели и опора на международные документы. США обсуждают это в одностороннем спектре, это пропагандистские заявления. Они ничего не смогут доказать. Наоборот, в Генасамблее ООН мы докажем, что Украина является государством-террористом. А со стороны США – это просто пропагандистский рывок», - сказал Корчмарь.

Дипломат отметил, что государственный терроризм на протяжении долгого времени проявляли США, когда сами развязывали войны без причины.