«Докажите!»: Дипломат заявил, что Россию не смогут признать страной-спонсором терроризма

США будут создавать провокации на Украине и дальше, чтобы весь мир возненавидел Россию, но у них не выйдет, заявил в эфире НСН Василий Корчмарь.

Инициатива США о признании России страной-спонсором терроризма является пропагандистским рывком, у них нет ни фактов, ни свидетелей, чтобы доказать это, заявил чрезвычайный и полномочный посланник в отставке Василий Корчмарь в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «мерой идиотического характера» инициативу США о признании РФ страной - спонсором терроризма. Дипломат отметила, что это не останется без ответа. Василий корчмарь подчеркнул, что у США нет ни одного доказательства против России на этот счет.

«Для того, чтобы это обвинение прозвучало на юридической основе, нужен сбор документов, факты, свидетели и опора на международные документы. США обсуждают это в одностороннем спектре, это пропагандистские заявления. Они ничего не смогут доказать. Наоборот, в Генасамблее ООН мы докажем, что Украина является государством-террористом. А со стороны США – это просто пропагандистский рывок», - сказал Корчмарь.

Дипломат отметил, что государственный терроризм на протяжении долгого времени проявляли США, когда сами развязывали войны без причины.

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«В ответ мы можем многое сказать. Мы помним, что президенты США Буш-младший, Клинтон и Обама развязали войны в девяти государствах и погибло 11 миллионов человек. Это и есть государственный терроризм, когда просто так бомбят другие страны. Если взять нашу спецоперацию на Украине, то это искоренение нацизма. Когда мы боремся против нацизма, Россию тут же хотят сделать государством-террористом. Докажите! В Буче они придумали провокации, будут придумывать и дальше. Это терроризм с их стороны, а их покровитель США», - резюмировал Корчмарь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил президента США Джо Байдена признать Россию страной, спонсирующей терроризм. Ярлык «страна — спонсор терроризма» может быть применен к любой стране, которая «неоднократно оказывала поддержку актам международного терроризма», согласно информационному бюллетеню Госдепартамента США. В настоящее время в списке находится Северная Корея, Куба, Иран и Сирия. Судан был исключен из списка в 2020 году.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТерроризмУкраинаСШАРоссия
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