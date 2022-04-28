В США запретили проведение «Бессмертного полка»
Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что в США запретили проведение шествия «Бессмертного полка», сообщает ТАСС.
По его словам, также американские власти запретили возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».
Макаров добавил, что разрешение на шествие было отозвано властями Ирландии, а в Германии рассматривают вопрос проведения альтернативного мероприятия.
Ранее Макаров заявил, что шествие «Бессмертный полк» в 2022 году состоится в традиционном очном формате, сообщает RT.
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