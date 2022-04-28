В США запретили проведение «Бессмертного полка»

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров заявил, что в США запретили проведение шествия «Бессмертного полка», сообщает ТАСС.

Песков ответил на вопрос об участии Путина в акции «Бессмертный полк»

По его словам, также американские власти запретили возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы».

Макаров добавил, что разрешение на шествие было отозвано властями Ирландии, а в Германии рассматривают вопрос проведения альтернативного мероприятия.

Ранее Макаров заявил, что шествие «Бессмертный полк» в 2022 году состоится в традиционном очном формате, сообщает RT.


.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Нина Зотина
ТЕГИ:День ПобедыШествиеСШАБессмертный Полк
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры