Познер: американские журналисты заставили Байдена назвать Путина «убийцей»
Журналист и телеведущий заявил "Радиоточке НСН", что журналист ABC News "подловил" главу государства на неосторожном заявлении.
Журналист и телеведущий Владимир Познер в комментарии телеграм-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что назвавший российского лидера Владимира Путина «убийцей» президент США Джо Байден не готовил такое заявление заранее. По словам Познера, во время интервью ABC News случилось непредвиденное событие.
«Заготовкой это точно не может быть, так как в США героям интервью не говорят заранее, какие вопросы им будут задавать. Такие слова Байдена, как минимум, удивляют. На месте Путина я бы проигнорировал слова американского президента», - отметил он.
Ранее Байден во время интервью ABC News назвал Путина «убийцей», однако не объяснил свои слова. Журналист сначала узнал у Байдена, насколько хорошо но знает Путина. Глава государства ответил, что вполне достаточно, и напомнил о «долгом разговоре» с президентом в январе. После этого журналист спросил, может ли Байден назвать Путина «убийцей». «Ммм, хмм, да», - ответил глава Белого дома.
Тем временем, российские политики не стали проявлять сдержанность и жестко ответили американскому президенту. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин незамедлительно назвал слова Байдена «истерикой от бессилия» и отметил, что американский лидер «оскорбил россиян».
В тон ему первый зампред Совфеда Андрей Турчак также встал на защиту российского лидера. «Заявление Байдена - триумф политического маразма США и возрастная деменция их руководителя. Это крайняя степень агрессии, вызванная бессилием», - заявил парламентарий в видеообращении.
Примечательно, что практически сразу после публикации отрывка интервью Байдена с обвинениями в адрес Путина телеканал CNN сообщил, что новые санкции США против России могут ввести уже на следующей неделе. По информации телеканала, под ограничения могут попасть представители российского руководства.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,4 млн+8 998 / сут.
Умерли
93 364+427 / сут.
Выздоровели
4,0 млн+10 755 / сут.
- Сын Алибасова: Отец снова сошелся с мамой, которая пролежала 20 лет в «психушке»
- Депутата Митрохина задержали на пикете у здания Совфеда
- Алибасов-младший рассказал о состоянии отца
- Россия отправит космическую станцию на Луну впервые за 45 лет
- Алибасов-младший: Федосеева-Шукшина может получить четверть наследства отца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru