Познер: американские журналисты заставили Байдена назвать Путина «убийцей»

Ранее Байден во время интервью ABC News назвал Путина «убийцей», однако не объяснил свои слова. Журналист сначала узнал у Байдена, насколько хорошо но знает Путина. Глава государства ответил, что вполне достаточно, и напомнил о «долгом разговоре» с президентом в январе. После этого журналист спросил, может ли Байден назвать Путина «убийцей». «Ммм, хмм, да», - ответил глава Белого дома.



Тем временем, российские политики не стали проявлять сдержанность и жестко ответили американскому президенту. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин незамедлительно назвал слова Байдена «истерикой от бессилия» и отметил, что американский лидер «оскорбил россиян».