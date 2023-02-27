Додон: ВСУ могут атаковать Приднестровье с согласия Санду

Политик не исключил резкого обострения ситуации вокруг непризнанной республики. ВСУ атакуют Приднестровье с согласия нынешнего президента Молдавии Майи Санду, предположил бывший молдавский лидер.

«Да, могли бы - с молчаливого или открытого согласия Майи Санду», - заявил политик.

Он выразил надежду, что глава государства не допустит войны.

Кремль внимательно следит за ситуацией в Приднестровье, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, напряженность в регионе провоцируется извне.

Сосредоточение украинских войск на границе с Приднестровьем ранее подтвердила представитель сил обороны «Юг» Наталья Гуменюк. Она объяснила активность ВСУ «угрозой со стороны России», пишет НСН.

