Додон: Ухудшение отношений с РФ может больно ударить по агрокомплексу Молдавии
Ухудшение отношений с Россией может больно ударить по агропромышленному комплексу Молдавии, который в большей степени направлен на рынок стран СНГ. Такое заявление сделал бывший президент республики, глава Соцпартии Игорь Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ограничение экспорта приведет к плачевным последствиям. Додон напомнил, что у Молдавии нет другого рынка, который смог бы потребить производимые страной объемы.
Экс-президент подчеркнул, что политика молдавских властей является деструктивной, что в свою очередь почувствовали на себе все граждане Молдавии.
Ранее, 7 июля, руководитель приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что желание Молдавии разорвать связи с Россией напоминает агонию политического режима в Кишиневе. Он также обратил внимание на поспешность, с которой Кишинев разрывает связи с Москвой, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru