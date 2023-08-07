Он отметил, что ограничение экспорта приведет к плачевным последствиям. Додон напомнил, что у Молдавии нет другого рынка, который смог бы потребить производимые страной объемы.

Экс-президент подчеркнул, что политика молдавских властей является деструктивной, что в свою очередь почувствовали на себе все граждане Молдавии.

Ранее, 7 июля, руководитель приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников заявил, что желание Молдавии разорвать связи с Россией напоминает агонию политического режима в Кишиневе. Он также обратил внимание на поспешность, с которой Кишинев разрывает связи с Москвой, сообщает «Радиоточка НСН».

