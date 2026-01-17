В России предложили ввести до 90 дней оплачиваемого больничного для многодетных

Максимальный срок оплачиваемого больничного по уходу за ребенком для многодетных россиян следует продлить с 60 дней в течение года до как минимум 90. Об этом заявил в беседе с ТАСС депутат Госдумы Сергей Миронов.

Ранее президент Владимир Путин поручил сформировать предложения по увеличению продолжительности оплачиваемого больничного для многодетных.

Миронов назвал это абсолютно правильным.

«Чем больше детей, тем больше времени родители уделяют их здоровью, и многодетным сотрудникам может не хватать 60 дней... больничного. Считаю, что его максимальный срок нужно продлить хотя бы до 90 дней», - подчеркнул парламентарий.

В Госдуме подготовят соответствующую инициативу и направят ее в правительство.

