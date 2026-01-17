Трамп: США теперь управляют Венесуэлой

США теперь управляют Венесуэлой. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая с речью из своего поместья в Мар-а-Лаго.

Как отметил политик, американские силы захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро за «преступления против США и остального мира».

«Мы теперь управляем страной», - подчеркнул глава Белого дома.

Трамп отметил, что Венесуэла теперь стала другой и очень изменилась «всего за неделю».

Ранее президент США заявил, что отныне безопасность Венесуэлы будет обеспечивать американская армия, а не Куба.

