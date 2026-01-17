Трамп: США теперь управляют Венесуэлой
17 января 202602:41
США теперь управляют Венесуэлой. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, выступая с речью из своего поместья в Мар-а-Лаго.
Как отметил политик, американские силы захватили лидера Венесуэлы Николаса Мадуро за «преступления против США и остального мира».
«Мы теперь управляем страной», - подчеркнул глава Белого дома.
Трамп отметил, что Венесуэла теперь стала другой и очень изменилась «всего за неделю».
Ранее президент США заявил, что отныне безопасность Венесуэлы будет обеспечивать американская армия, а не Куба.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп: США теперь управляют Венесуэлой
- В России выпустят 200 тысяч терминалов спутниковой связи для дронов
- Хоккеисты Каблуков и Каменев внесены в базу «Миротворца»
- Столтенберг допустил, что США могут покинуть НАТО
- Силы ПВО сбили 23 украинских БПЛА над Россией
- Путин заявил о необходимости развивать беспилотный транспорт в России
- Переговоры Украины и США по мирному плану пройдут в Майами 17 января
- Путин поручил ускорить внедрение беспилотных систем в экономику
- Президент Чехии пообещал Украине самолеты для борьбы с дронами
- Оценку за поведение планируют ввести во всех школах с 2026 года
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru