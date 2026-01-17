Столтенберг призвал Запад «поговорить с Россией, как с соседом»

Странам Запада следует «поговорить с Россией, как с соседом». Об этом заявил бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Der Spiegel.

«Нам нужно обсудить с Россией прекращение боевых действий на Украине, как это делаем мы, Соединенные Штаты и другие страны... поговорить как с соседом», - призвал экс-генсек.

По словам Столтенберга, возвращение к диалогу с Москвой нужно в том числе для обсуждения контроля над вооружениями. Бывший генсек напомнил, что даже во время холодной войны сторонам удавалось ограничивать ядерное оружие.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия зафиксировала прозвучавшие из Италии, Франции и Германии заявления о необходимости налаживания диалога с Москвой.

