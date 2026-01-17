В Венесуэле заявили о 83 погибших при военной операции США

Более 80 человек погибли в результате военной операции США в Венесуэле. Об этом заявил министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, передает портал Primicia.

«Как вы знаете, 32 кубинских товарища, которые были с нами, оказались среди 83 погибших», - отметил министр.

Также Падрино рассказал, что помощь была оказана более чем 112 раненым.

США 3 января атаковали гражданские и военные объекты в Каракасе. Также американские силы захватили и вывезли президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP/TASS
ТЕГИ:ПогибшиеСШАВенесуэла

