Путин пошутил о чертях в московском метро

Президент Владимир Путин во время посещения электродепо Московского метрополитена «Аминьевское» пошутил о суевериях москвичей, которые в ХХ веке боялись метро. Об этом пишет РИА Новости.

В пятницу глава государства посетил депо и осмотрел выставку образцов беспилотных систем. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин показал Путину ретропоезд с интерьером 1935 года.

Президенту рассказали, что в прошлом пассажирам разрешали курить в вагонах метро, так как горожане боялись «чертей». Путин уточнил, что такие меры принимали, «чтобы отгонять» нечисть.

«Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех», - пошутил российский лидер.

Весной 2025 года московское метро отметило свое 90-летие, 15 мая 1935 года в столице открыли движение от «Сокольников» до «Парка культуры», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

