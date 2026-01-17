Путин пошутил о чертях в московском метро
Президент Владимир Путин во время посещения электродепо Московского метрополитена «Аминьевское» пошутил о суевериях москвичей, которые в ХХ веке боялись метро. Об этом пишет РИА Новости.
В пятницу глава государства посетил депо и осмотрел выставку образцов беспилотных систем. Кроме того, мэр столицы Сергей Собянин показал Путину ретропоезд с интерьером 1935 года.
Президенту рассказали, что в прошлом пассажирам разрешали курить в вагонах метро, так как горожане боялись «чертей». Путин уточнил, что такие меры принимали, «чтобы отгонять» нечисть.
«Правильно, отгонять надо. Мы отгоним всех», - пошутил российский лидер.
Весной 2025 года московское метро отметило свое 90-летие, 15 мая 1935 года в столице открыли движение от «Сокольников» до «Парка культуры», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru