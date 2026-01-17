Россиян предупредили, что ошибки в трудовых книжках могут уменьшить пенсию
Ошибки в трудовых книжках могут повлиять на размер пенсионных выплат россиянам. Об этом рассказала эксперт Президентской академии Татьяна Подольская в беседе с ТАСС.
По ее словам, при наличии неточностей в документах соответствующие периоды работы могут не засчитать в страховой стаж. Из-за этого пенсия может уменьшиться.
«В ряде случаев исправление возможно через текущего работодателя - на основании официальных документов. Однако если работодатель ликвидирован или документы утрачены, вопрос нередко приходится решать в судебном порядке», - заявила Подольская.
Как отметила эксперт, чаще всего в трудовых книжках встречаются ошибки в наименовании организации, отсутствие записей о переименовании работодателя, неточности в датах приема на работу и наименовании должности, ошибки либо неполные сведения об изменениях личных данных сотрудника.
Риски подобных инцидентов частично снизились благодаря переходу на электронные трудовые книжки, но ошибки в бумажных документах «никуда не исчезают и требуют индивидуальной, зачастую весьма трудоемкой процедуры исправления».
Между тем глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что бумажные трудовые книжки сохранятся для граждан, у которых они были оформлены до введения электронного формата учета трудовой деятельности.
