СМИ: Франция получила реальную возможность выйти из НАТО
Выход Франции из НАТО может стать реальностью на фоне разногласий внутри блока. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.
Ранее с призывом к выходу из альянса выступила вице-председатель французского Национального собрания Клеманс Гетте.
«То, что долгое время считалось политической несбыточной мечтой, внезапно стало реальной возможностью: выход Франции из НАТО», - отмечает немецкое издание.
Такая дискуссия стала актуальной на фоне решения США официально вернуться к «неприкрытой имперской политике».
Гетте сообщала изданию, что сохранение статуса участника НАТО во главе с не признающей международное право державой нежелательно для Франции. По ее словам, это подрывает устойчивость государства и подвергает его риску быть втянутым в конфликты, противоречащие интересам Парижа.
Между тем бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что США могут выйти из блока из-за разногласий с его европейскими членами.
