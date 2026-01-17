СМИ: Франция получила реальную возможность выйти из НАТО

Выход Франции из НАТО может стать реальностью на фоне разногласий внутри блока. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Ранее с призывом к выходу из альянса выступила вице-председатель французского Национального собрания Клеманс Гетте.

«То, что долгое время считалось политической несбыточной мечтой, внезапно стало реальной возможностью: выход Франции из НАТО», - отмечает немецкое издание.

Такая дискуссия стала актуальной на фоне решения США официально вернуться к «неприкрытой имперской политике».

Гетте сообщала изданию, что сохранение статуса участника НАТО во главе с не признающей международное право державой нежелательно для Франции. По ее словам, это подрывает устойчивость государства и подвергает его риску быть втянутым в конфликты, противоречащие интересам Парижа.

Между тем бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что США могут выйти из блока из-за разногласий с его европейскими членами.

