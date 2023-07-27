Санду обозначила сроки готовности Молдавии к вступлению в ЕС

Санду заявила, что Молдавия будет готова стать членом сообщества к концу текущего десятилетия. Она выразила надежду, что переговоры о вступлении в ЕС стартуют в начале 2024 года.

«Мы упорно работаем над выполнением девяти условий Еврокомиссии. Ее первые оценки были положительными», - отметила президент.

На саммите в Брюсселе летом 2022 года главы государства и правительств стран - членов ЕС одобрили предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в сообщество.

В эфире телеканала «Первый Приднестровский» депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов сообщил о намерении Кишинева разорвать дипломатические отношения с Москвой. Политик полагает, что власти Молдавии примут такое решение в ближайшие восемь месяцев, передает «Радиоточка НСН».

