Санду обозначила сроки готовности Молдавии к вступлению в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду рассказала, когда республика будет готова присоединиться к Евросоюзу. Политик дала интервью изданию Die Presse.
Санду заявила, что Молдавия будет готова стать членом сообщества к концу текущего десятилетия. Она выразила надежду, что переговоры о вступлении в ЕС стартуют в начале 2024 года.
«Мы упорно работаем над выполнением девяти условий Еврокомиссии. Ее первые оценки были положительными», - отметила президент.
На саммите в Брюсселе летом 2022 года главы государства и правительств стран - членов ЕС одобрили предоставление Молдавии статуса кандидата на вступление в сообщество.
В эфире телеканала «Первый Приднестровский» депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов сообщил о намерении Кишинева разорвать дипломатические отношения с Москвой. Политик полагает, что власти Молдавии примут такое решение в ближайшие восемь месяцев, передает «Радиоточка НСН».
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