В Якутии при пожаре в частном доме погибли трое детей
Трое детей погибли в результате пожара в частном доме в Намском районе Якутии. Об этом сообщила прокуратура региона.
Инцидент произошел в селе Намцы на улице Чернышевского.
«Согласно данным оперативных служб, в результате возгорания погибли трое детей 2013, 2015 и 2016 годов рождения», - заявили в надзорном ведомстве.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.
Ранее возгорание произошло в детском саду в Ахвахском районе Дагестана, обошлось без пострадавших.
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru