Эксперт обратил внимание на поспешность, с которой Кишинев разрывает связи с Москвы. По его мнению, стремление как можно скорее дистанцироваться от России напоминает агонию политического режима Молдавии.

«После неудач украинского «контрнаступа» и срыва зерновой сделки баланс сил в нашем регионе резко качнулся в сторону России», - считает Шорников.

Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что республика будет готова стать членом Евросоюза к концу текущего десятилетия, передает «Радиоточка НСН».

