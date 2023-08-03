В Приднестровье назвали агонией антироссийские действия Молдавии
Желание Молдавии разорвать связи с Россией напоминает агонию политического режима в Кишиневе. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал руководитель приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников.
Эксперт обратил внимание на поспешность, с которой Кишинев разрывает связи с Москвы. По его мнению, стремление как можно скорее дистанцироваться от России напоминает агонию политического режима Молдавии.
«После неудач украинского «контрнаступа» и срыва зерновой сделки баланс сил в нашем регионе резко качнулся в сторону России», - считает Шорников.
Президент Молдавии Майя Санду ранее заявила, что республика будет готова стать членом Евросоюза к концу текущего десятилетия, передает «Радиоточка НСН».
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