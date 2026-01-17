У экс-мэра Сочи изъяли драгоценности на 51 млн рублей

Ранее суд в Сочи изъял в доход государства имущество экс-мэра, которого обвиняют в присвоении или растрате, легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Всего в доход государства обратили имущество Копайгородского и соответчиков на 1,6 млрд рублей.

Так, были изъяты бриллиант размером 2 карата за 3,5 млн рублей, женское кольцо с сапфиром за 13 млн, кольцо с изумрудом за 11 млн, ювелирные изделия с сапфиром и изумрудом стоимостью 12 млн и 11 млн соответственно, броши, подвески, другие предметы роскоши. Стоимость изъятых драгоценностей превышает 51 млн рублей. По сведениям Генпрокуратуры, общая стоимость дорогостоящих предметов составляет более 107 млн.

