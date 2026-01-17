В Госдуме предложили запретить манипулятивное оформление ценников
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал запретить манипулятивное оформление розничных ценников в магазинах и супермаркетах. Об этом пишет РИА Новости.
Парламентарий направил соответствующие предложения в адрес министра экономического развития Максима Решетникова и главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Как отметил Чернышов, нередко на ценниках в магазинах встречается акцентированное и яркое оформление цены, доступной только при предъявлении карты лояльности. При этом стандартная стоимость товара указывается менее заметным шрифтом. Чернышов назвал такой подход манипулятивным.
«В целях защиты экономических интересов граждан и обеспечения подлинной прозрачности цен прошу... рассмотреть инициативу об установлении запрета на обозначение цены по карте лояльности шрифтом крупным или более заметным, чем шрифт, используемый для указания базовой (стандартной) цены товара», - говорится в обращениях депутата.
Он подчеркнул, что обычные цены должны обозначаться наиболее крупным, контрастным, легко читаемым шрифтом, а специальные цены могут быть указаны лишь как дополнительная информация.
Ранее Союз потребителей России (СПРФ) предложил законодательно закрепить обязанность указывать на ценниках стоимость товара в пересчете на единицу измерения.
