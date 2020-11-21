Додон считает ошибкой заявление Санду о выводе миротворцев РФ из Приднестровья

«Она уже говорит, что миротворцев нужно срочно убирать с Днестра, (…)и что украинцам нужно жестче давить на Приднестровье, Донбасс и так далее. Это что за призыв избранного президента — в стране, где у нас еще приднестровский конфликт нерешенный, в стране, где у нас 35-40% русскоязычного населения? Я считаю, что это серьезная ошибка», — заявил Додон.

По мнению Додона, что антироссийская политика повредит и Молдавии, и самой Санду как политику. Действующий президент напомнил, что большинство граждан страны поддерживают взаимодействие с Россией и с Евросоюзом.

«На уровне страны мы это компенсируем за счет парламента и правительства, будем проводить взвешенную политику», — цитирует Додона Газета.ru.

Напомним, 16 ноября глава проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду объявлена ЦИК Молдавии президентом. Она набрала 57,75% голосов по итогам обработки 100% протоколов во втором туре президентских выборов. У действующего президента Игоря Додона второй результат - 42,25% голосов.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что российские миротворцы удерживают регион от конфликта, который может разгореться сразу после вывода войск.

«Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому – ни Европейскому союзу, ни остальной части территории Молдовы, ни даже соседней Украине. Там тоже могут быть разные последствия от такого рода воспламенения этой замороженной сегодня конфликтной территории. Поэтому практика покажет, конечно, чем все закончится, но наши войска там находятся не просто так. Они там исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность», - заявил сенатор.

