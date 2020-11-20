Новая война в Приднестровье? В Совфеде ответили Санду по выводу войск
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам предостерег в эфире НСН нового президента Молдавии от эмоциональных решений по Приднестровью.
Новый президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья. Она заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективны, а стороны так и не продвинулись в процессе реинтеграции территорий. По ее словам, формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории республики.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что российские миротворцы удерживают регион от конфликта, который может разгореться сразу после вывода войск.
«Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому – ни Европейскому союзу, ни остальной части территории Молдовы, ни даже соседней Украине. Там тоже могут быть разные последствия от такого рода воспламенения этой замороженной сегодня конфликтной территории. Поэтому практика покажет, конечно, чем все закончится, но наши войска там находятся не просто так. Они там исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность», - заявил сенатор.
Он также отметил, что если у Санду есть конкретные предложения, то их можно и нужно обсуждать.
«А наше государство готово к тому, чтобы решать с выбранным в суверенных рамках главой государства все вопросы в политико-дипломатической плоскости. Двери к обсуждению открыты, и их не следует закрывать в одностороннем порядке. Особенно на эмоциях, прислушиваясь к советам тех, кто считает нашу страну противником. Ведь их совершенно не заботит судьба народов, живущих на этой территории», - подчеркнул парламентарий.
Климов уточнил, что Санду следует политическому курсу США и действует в рамках их рекомендаций.
«То, что говорит победившая на президентских выборах дама, удивительным образом совпадает с написанным в докладе американской RAND Corporation (американская некоммерческая организация, работающего по заказам правительства США – прим. НСН). Там тоже рассуждали на тему Приднестровья и считали плюсы и минусы вывода наших войск. Они обсуждали это в одном ряду с темами "Содействие демократизации Белоруссии" и "Работа на Кавказе". По сводкам из Нагорного Карабаха мы видим, что работа там, действительно, идет. У меня нет особых сомнений, что победитель нынешних выборов при всей ее риторике о необходимости сохранить баланс все-таки пытается действовать так, как рекомендуют американцы. Она, кстати, получала образование в Америке, это тоже не следует забывать. Однако следует обратить внимание, что есть еще объективная реальность», - добавил член Совфеда.
В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур выборов президента республики, победу в котором с 57,75% набранных голосов одержала экс-премьер страны Майя Санду. Предыдущий президент Игорь Додон получил 42,25%. Во время встречи с российским послом Санду заявила о планах сотрудничать с Кремлем.
Глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН также выразил мысль, что российский контингент сдерживает очаг большого конфликта, способного разгореться как минимум на территории Восточной Европы.
«Благодаря российским миротворцам у нас мир на Днестре. Это люди, которые не дают возобновиться эскалации конфликта, сегодня это одна из самых успешных операций не только в юго-восточной Европе, а в Европе в целом. Президент Молдовы в 1992 году подписал договор, согласно которому миротворцы находятся в Приднестровье на законных основаниях. Но есть еще оперативная группа российских войск в Приднестровье, которая охраняет самый большой склад оружия в Европе. Убрать российских миротворцев – это провокация и фактически эскалация конфликта, а убрать ОГРВ – это значит оставить этот склад без присмотра. Никто не даст гарантий, что оружие не разбредется по всей Европе. Поэтому европейцы в первую очередь должны быть заинтересованы в том, чтобы российский военный контингент оставался в регионе и охранял этот склад», - рассказал он.
Тулянцев добавил, что решение приднестровского конфликта невыгодно элитам противоборствующих сторон, а риторика Санду, по его словам, хотя и будет отличаться от заявлений ее предшественника Додона, не изменит общий взгляд на проблему.
«Я думаю, что Санду ничего не удастся изменить. Вся система нашего молдавского государства осталась без изменений. Я говорю в первую очередь о чиновниках. В период нахождения у власти Игоря Додона, курс на решение приднестровского конфликта был точно такой же, как и при предыдущем президенте. Единственное, что изменилось, это риторика самого Додона. На камеру он говорил одно, в действительности все происходило с точностью до наоборот. От его каких-то позитивных заявлений ничего не менялось. Естественно, при Санду риторика первого лица изменится. Но политика самого государства останется такой же. Ничего в этих вопросах не поменяется. Элите ни левого, ни правого берега Днестра не выгодно решение этой проблемы. Будь то Санду, будь то Додон, будь то кто угодно», - заключил он.
Конфликт в Приднестровье вспыхнул в 1990 году, когда самопровозглашенная Приднестровская Молдавская республика вышла из состава Молдавской ССР, поскольку выступила против распада Советского Союза. В марте 1992 года в регионе начались стычки между правоохранительными органами Молдавии и ополченцами, в результате погибли около 1000 человек, десятки пострадали. Вооруженное противостояние продолжались до июля, пока в регион не ввели российских миротворцев. До настоящего времени конфликт находится в стадии «заморозки».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,0 млн+24 318 / сут.
Умерли
35 311+461 / сут.
Выздоровели
1,6 млн+24 758 / сут.
- ФСБ пообещало добавить миротворцев на границу Армении
- Лавров рассказал о нуждающихся в помощи беженцах в Карабахе
- Шойгу: Российские миротворцы полностью контролируют Карабах
- Грузинская полиция задержала захватчика офиса микрозаймов и освободила всех заложников
- Путин рассказал о важности карабахского конфликта для России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru