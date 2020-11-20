Новая война в Приднестровье? В Совфеде ответили Санду по выводу войск

Новый президент Молдавии Майя Санду выступила за вывод российских войск из Приднестровья. Она заявила, что «мягкий подход» в переговорах об урегулировании конфликта не был эффективны, а стороны так и не продвинулись в процессе реинтеграции территорий. По ее словам, формат урегулирования конфликта должен включать полный вывод российских войск с территории республики.

Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН объяснил, что российские миротворцы удерживают регион от конфликта, который может разгореться сразу после вывода войск.

«Российские войска находятся в Приднестровье не потому, что нам очень этого хочется. Если они оттуда выйдут, то там может начаться новая горячая стадия конфликта, от которого не будет приятно никому – ни Европейскому союзу, ни остальной части территории Молдовы, ни даже соседней Украине. Там тоже могут быть разные последствия от такого рода воспламенения этой замороженной сегодня конфликтной территории. Поэтому практика покажет, конечно, чем все закончится, но наши войска там находятся не просто так. Они там исключительно для того, чтобы поддерживать стабильность», - заявил сенатор.

Он также отметил, что если у Санду есть конкретные предложения, то их можно и нужно обсуждать.

«А наше государство готово к тому, чтобы решать с выбранным в суверенных рамках главой государства все вопросы в политико-дипломатической плоскости. Двери к обсуждению открыты, и их не следует закрывать в одностороннем порядке. Особенно на эмоциях, прислушиваясь к советам тех, кто считает нашу страну противником. Ведь их совершенно не заботит судьба народов, живущих на этой территории», - подчеркнул парламентарий.

Климов уточнил, что Санду следует политическому курсу США и действует в рамках их рекомендаций.

«То, что говорит победившая на президентских выборах дама, удивительным образом совпадает с написанным в докладе американской RAND Corporation (американская некоммерческая организация, работающего по заказам правительства США – прим. НСН). Там тоже рассуждали на тему Приднестровья и считали плюсы и минусы вывода наших войск. Они обсуждали это в одном ряду с темами "Содействие демократизации Белоруссии" и "Работа на Кавказе". По сводкам из Нагорного Карабаха мы видим, что работа там, действительно, идет. У меня нет особых сомнений, что победитель нынешних выборов при всей ее риторике о необходимости сохранить баланс все-таки пытается действовать так, как рекомендуют американцы. Она, кстати, получала образование в Америке, это тоже не следует забывать. Однако следует обратить внимание, что есть еще объективная реальность», - добавил член Совфеда.

В Молдавии 15 ноября состоялся второй тур выборов президента республики, победу в котором с 57,75% набранных голосов одержала экс-премьер страны Майя Санду. Предыдущий президент Игорь Додон получил 42,25%. Во время встречи с российским послом Санду заявила о планах сотрудничать с Кремлем.