Санду призвала к выводу российских войск из Приднестровья

Избранная президентом экс-премьер Молдавии Майя Санду заявила о необходимости вывода российских войск из Приднестровья.

В интервью изданию «Европейская правда» Санду рассказала, что мягкий подход к урегулированию конфликта в регионе не дал результата. По словам президента, стороны не решили вопрос реинтеграции территорий, несмотря на то, что Молдавия признала самопровозглашённую Приднестровскую Молдавскую республику (ПМР) как один из пунктов урегулирования ситуации.

Кроме того, Майя Санду отметила, что необходимо чёткое определение статуса Приднестровья. Президент также напомнила, что молдавские власти «всегда говорили» и намерены «говорить в дальнейшем» о полном выводе войск России из Молдавии как основную часть формата нормализации ситуации в регионе.

Конфликт в Приднестровье развернулся в 1990 году. Самопровозглашённая ПМР выступила против распада Советского Союза и отделилась от Молдавской ССР. В 1992 году в Приднестровье начались стычки силовиков Молдавии и ополченцев ПМР, противостояние длилось несколько месяцев до введения в регион российских миротворческих сил. С тех пор конфликт находился в стадии заморозки.

Сейчас безопасность в Приднестровье обеспечивают Совместные миротворческие силы России, Молдавии и ПМР, а также украинские наблюдатели. Соглашение о статусе Приднестровья после многочисленных переговоров так и не было достигнуто.

