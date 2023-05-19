«Добить старушку Европу?»: Запад готовится наказать партнеров России санкциями

Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Хиросиму для участия в саммите также пообещал Москве усилить санкции. Шольц выразил уверенность в том, что странам G7 удастся выработать общую линию по вопросу санкций в отношении России, а также удастся не допустить обхода ограничений.

«Главное - дальше развивать санкционный режим таким образом, чтобы обойти его было невозможно», - заключил он.

При этом CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает, что Евросоюз не планирует вводить официальные санкции против российской государственной атомной компании «Росатом».

«Формально российской атомной сферы нет в 11-м пакете санкций, но в заявлении „Большой семерки“ будет упоминание того, что мы стремимся к независимости во вопросе мирного атома», - попытался объяснить источник.

Министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше также заявила, что Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, потому что это «принесет России слишком много выгоды по сравнению с тем, что контракт приносит ей сейчас».

Член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков в беседе с НСН объяснил такую благосклонность европейцев. По его словам, Россия – единственная страна, у которой есть технологии создания центрифуг, используемых для работы с ураном. Ни США, ни французы не смогли создать их.

«Американцы не разрывали контракт на поставку обогащенного урана. […] Они не смогли создать центрифуги, которые «вертятся» в России. Поэтому они не разрывают этот контракт, и не накладывают санкции на «Росатом». Сотрудничество обоюдовыгодно. С Францией из всех европейских стран у нас были самые прочные контакты в атомной энергетике. Это оборудование, которым мы можем гордиться. Никто больше не изобрел. Это центрифуги. У нас уже девятое поколение, и каждое совершенствуется», - сказал он.

РИА Новости же сообщает, что Евросоюз обсудит санкции против алмазов из России.

«Как и в вопросе с потолком цен на нефть ЕС не может ввести такие санкции самостоятельно. Для этого надо решить принципиальный вопрос – создать механизм отслеживания происхождения алмазов», – заявил источник агентству.

Но наиболее принципиальным вопросом для западных стран остается проблема «обхода» санкций. Партнерам Киева во главе с США не дают покоя страны, которые продолжают, так или иначе, сотрудничать с Россией.