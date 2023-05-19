«Добить старушку Европу?»: Запад готовится наказать партнеров России санкциями
На саммите G7 станут известны детали очередного пакета антироссийских санкций, которые в этот раз угрожают всем, кто помогает Москве обходить ограничения.
Вашингтон и Евросоюз вновь взялись за антироссийские санкции. По предварительным данным, в одиннадцатый по счету пакет США включат 300 компаний, судов и самолетов. Высокопоставленный представитель администрации США заявил накануне саммита лидеров G7, что ограничения коснутся 70 предприятий России и других стран.
«США объявят существенный пакет, мы обновим экономическое давление на Россию, продолжим расширять экспортные ограничения, чтобы России были еще труднее поддерживать свою военную машину», - сказал он.
Он также пообещал, что новые санкции затронут и компании, которые помогают Москве обходить ограничения.
Саммит G7 стартует в Японии 19 мая. Агентство Reuters сообщило, что лидеры стран намерены объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора РФ, пресечению обхода антироссийских рестрикций, а также об ограничениях экспорта.
Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц по прибытии в Хиросиму для участия в саммите также пообещал Москве усилить санкции. Шольц выразил уверенность в том, что странам G7 удастся выработать общую линию по вопросу санкций в отношении России, а также удастся не допустить обхода ограничений.
«Главное - дальше развивать санкционный режим таким образом, чтобы обойти его было невозможно», - заключил он.
При этом CNN со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщает, что Евросоюз не планирует вводить официальные санкции против российской государственной атомной компании «Росатом».
«Формально российской атомной сферы нет в 11-м пакете санкций, но в заявлении „Большой семерки“ будет упоминание того, что мы стремимся к независимости во вопросе мирного атома», - попытался объяснить источник.
Министр энергетического перехода Аньес Панье-Рюнаше также заявила, что Франция не собирается отказываться от контракта с Россией по переработке регенерированного урана, потому что это «принесет России слишком много выгоды по сравнению с тем, что контракт приносит ей сейчас».
Член общественного совета госкорпорации «Росатом» Валерий Меньщиков в беседе с НСН объяснил такую благосклонность европейцев. По его словам, Россия – единственная страна, у которой есть технологии создания центрифуг, используемых для работы с ураном. Ни США, ни французы не смогли создать их.
«Американцы не разрывали контракт на поставку обогащенного урана. […] Они не смогли создать центрифуги, которые «вертятся» в России. Поэтому они не разрывают этот контракт, и не накладывают санкции на «Росатом». Сотрудничество обоюдовыгодно. С Францией из всех европейских стран у нас были самые прочные контакты в атомной энергетике. Это оборудование, которым мы можем гордиться. Никто больше не изобрел. Это центрифуги. У нас уже девятое поколение, и каждое совершенствуется», - сказал он.
РИА Новости же сообщает, что Евросоюз обсудит санкции против алмазов из России.
«Как и в вопросе с потолком цен на нефть ЕС не может ввести такие санкции самостоятельно. Для этого надо решить принципиальный вопрос – создать механизм отслеживания происхождения алмазов», – заявил источник агентству.
Но наиболее принципиальным вопросом для западных стран остается проблема «обхода» санкций. Партнерам Киева во главе с США не дают покоя страны, которые продолжают, так или иначе, сотрудничать с Россией.
Замглавы МИД РФ Михаил Галузин накануне заявил, что ряд стран Центральной Азии дают понять, что могут присоединиться к западным санкциям против России, так как не хотят брать на себя соответствующие риски.
Директор Ассоциации параллельного импорта Анатолий Семенов в беседе с НСН рассказал, что вторичные санкции угрожают всем торговым партнерам России, но особенно ОАЭ и Казахстану.
«Вторичные санкции угрожают в принципе всем, в основном активизировались по обходу санкций у нас Турция, Эмираты, Китай, Казахстан, все страны ЕАЭС, так или иначе, Грузия. Все эти страны должны будут выбрать: либо они подчиняются порядку, который основан на правилах НАТО, либо они действуют в своих интересах. Турция, например, умудряется одновременно торговать с Россией и Украиной, являясь членом НАТО. Оказывается большое давление на Венгрию еще. Давление будет по всем государствам», - отметил Семенов.
Он отметил, что в случае официальных ограничений схемы параллельного импорта станут еще дороже, а торговать придется «втихаря».
Со своей стороны, директор Центра постсоветских исследований Леонид Вардомский отметил, что вторичных санкций также боится Узбекистан.
Так, газета The Financial Times сообщила, что подсанкционные товары двойного назначения из Евросоюза на сумму свыше $1 млрд «потерялись» при транзите через Россию за период после начала спецоперации. Отмечается, что их отправляли из стран Балтии через Россию в Казахстан, Армению и Киргизию.
«Потеря» западных товаров при транзите через Россию — обычная схема, позволяющая предпринимателям подстраиваться под санкции. Об этом НСН заявил президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.
«Теоретически, конечно, можно посмотреть, кто в этих схемах участвовал», - предупредил он.
В апреле агентство «Киодо» со ссылкой на источники в правительстве Японии сообщило, что страны G7 рассматривают возможность введения запрета на экспорт в Россию почти на все товары. Новые ограничения могут коснуться поставок подержанных автомобилей, шин, косметических товаров и одежды.
Глава комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев в беседе с НСН тогда подчеркнул, что страны G7 не смогут ввести полный запрет и предрек на этом фоне большие проблемы Европе, которая теряет российские рынки и ставит под угрозу местный крупный бизнес.
«При наличии параллельного импорта, который набирает обороты, осваивает все новые логистические маршруты и финансовые транзакции, полностью перекрыть России импорт из стран блока не представляется возможным. Крупный бизнес должен всерьез тревожиться, потому что он утрачивает комфортные и премиальные рынки России и уходит в отрицательные значения. Мы будем видеть в Европе накачку «вертолетными деньгами» экономик, попытку сдержать банкротство банков и новые волны мигрантов, это добьет старушку Европу», - предрек он.
Ранее венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир в беседе с «Радиоточкой НСН» также заявил, что полный запрет экспорта в Россию приведет к краху Европы.
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